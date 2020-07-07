Нур-Султан, , 14:12 — REGNUM По итогам июня в Нур-Султане выявили 1700 случаев заболевания пневмонией, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 7 июля заявила руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова на брифинге.

По её словам, ежедневно госпитализируются около 200 случаев пневмонии, а последние дни — по 300 случаев. Вместе с тем часть пациентов проходят лечение на дому.

Кисикова добавила, что коронавирус в Нур-Султане выявили у 5894 человек. Среди них у 1224 пациентов диагностировали пневмонию. Она отметила, что ежедневно выписываются столько же людей, сколько поступают.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года пневмонией в Казахстане заболели 95 546 человек, что на 55% больше, чем в январе-июне 2019 года.

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