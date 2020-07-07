Липецк, , 14:06 — REGNUM В Липецкой области в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» с начала 2020 года в 11 районах области появился 31 новый объект. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал глава Липецкой области Игорь Артамонов.

В слободе Покрово-Казацкой Лебедянского района и в селе Новоникольском Данковского района обустроили хоккейные площадки, в селе Солдатское Тербунского района осветили территорию пешеходных дорожек, а в селе Кривополянье Чаплыгинского района создали 33 площадки накопления твердых коммунальных отходов. В Данковском районе в селе Теплое появилась новая зона отдыха — сквер перед ДК, в поселке Маяк Елецкого района устроили тротуарные дорожки в парке семейного отдыха, а в поселке Дружба Становлянского района — пешеходные дорожки. Еще в одном селе Елецкого района, Каменском, обустроили беговые дорожки на стадионе.

На создание этих объектов из всех источников финансирования было выделено около 42 млн рублей. Из них 29,1 млн — средства федерального и областного бюджетов. Также на эти цели направили средства местных бюджетов и внебюджетные поступления.

«Эти вопросы — в числе приоритетных направлений деятельности региональной власти. Кроме того, благоустройство городов, сел и деревень ведется в тесном взаимодействии с жителями, предложения и пожелания которых поступают в том числе и через соцсети в адрес местной и областной власти», — заявил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» рассчитана на 2020−2025 годы и включает несколько направлений. В ходе благоустройства сельских территорий Липецкая область из федерального бюджета получит 83,6 млн рублей. Еще 32,5 млн рублей предусмотрено в областном бюджете и почти 50 млн составят ассигнования местных бюджетов и внебюджетные средства.