Москва, 7 июля 2020, 14:05 — REGNUM На территории Новой Москвы появится первый секретный парк по мотивам произведения английской писательницы Фрэнсис Бернетт «Таинственный сад», сообщили в Стройкомплексе.
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Секретный парк создадут в жилом комплексе «Новая Звезда» в поселении Сосенское на площади 2,5 га. Концепцию сада разработал итальянский художник Марио Арлати.
Парк будет состоять из каскада ярусных садов, зеленые насаждения составят 80% территории. В нем разместят амфитеатр для представлений, дерево желаний, эколабиринт, роллердром и другие развлечения и аттракционы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в крупном районе Южное Бутово на юго-западе столицы появится большой благоустроенный парк.
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