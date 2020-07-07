Верещагино, Пермский край, , 16:07 — REGNUM В Пермском крае Верещагинский районный суд привлек к административной ответственности женщину, распространившую в соцсети недостоверную информацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Установлено, что жительница Верещагино на своей странице в социальной сети опубликовала текст, где призывала отказываться от тестирования. Якобы в организацию скорой помощи поступили заражённые тесты.

Суд назначил распространительнице фейка штраф в размере 30 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.