Красноярск, , 14:01 — REGNUM Депутаты Заксобрания Красноярского края на комитете по промышленной политике, транспорту и связи предложили отменить запрет на продажу алкоголя, который был введён в начале режима ответственного поведения. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июля в краевом парламенте.

По словам председателя комитета Владимира Демидова, в Заксобрание поступает много обращений об отмене этих ограничений. На последнем заседании сессии комитету поручили рассмотреть этот вопрос.

В результате обсуждения группа депутатов предложила снять введённые ранее ограничения, а также внести изменения в закон «Об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля на сессии депутаты Заксобрания Красноярского края сразу в двух чтениях приняли закон об ограничениях розничной продажи алкоголя в регионе. Продажа алкоголя была разрешена только с 10:00 до 18:00 по местному времени.

Сообщалось, что это ограничение будут действовать до отмены введённого в крае в связи с угрозой распространения коронавируса режима повышенной готовности.

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