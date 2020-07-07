Уфа, , 14:05 — REGNUM Мужчину осудили за ложное сообщение о размещении опасного предмета в школе Башкирии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба МВД по региону.

В суде было установлено, что в г. Белебее мужчина 29-х лет поссорился с супругой и употребил алкогольный напиток. После этого он решил произвести на женщину впечатление и совершить решительный поступок. Он сообщил в оперативную службу, что в школе района заложен опасный предмет.

Отмечается, что сотрудники оперативных служб осмотрели помещение, но опасного предмета они не обнаружили. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 207 УК РФ. Вскоре была установлена личность звонившего.

Сообщается, что суд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года условно.

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