Архангельск, , 14:00 — REGNUM Власти Архангельской области приняли решение о снятии ряда ограничений, введенных из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, послабления не коснутся областного центра, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района, включая Соловецкие острова. На их территории ограничения по средствам размещения и общественному питанию продлены в полном объеме до 14 июля включительно.

В частности, в регионе снимаются ограничения на работу летних кафе, летних веранд и террас.

«При предоставлении услуг на открытом воздухе не могут оказываться услуги для организации процесса курения кальянов и проводиться массовые мероприятия. При этом неукоснительно должны соблюдаться все требования по организации работы в условиях риска распространения COVID-19», — уточнили в штабе.

В Архангельске и Новодвинске обязательный масочный режим в объектах торговли сохраняется, в остальных районах — режим носит рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее число заболевших COVID-19 в регионе зарегистрировано в Северодвинске — 2736, Архангельске — 2371.