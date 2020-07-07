Воронеж, 7 июля 2020, 13:57 — REGNUM В Воронежской области 7 июля подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Всего в регионе выявлено 8644 положительных теста.
По данным областного штаба 6318 человек были выписаны после выздоровления, по областным данным — 6318. Федеральный штаб сообщает о 47 летальных случаях. Согласно данным областного правительства, скончались 63 человека.
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