Воронеж, , 13:57 — REGNUM В Воронежской области 7 июля подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе выявлено 8644 положительных теста.

По данным областного штаба 6318 человек были выписаны после выздоровления, по областным данным — 6318. Федеральный штаб сообщает о 47 летальных случаях. Согласно данным областного правительства, скончались 63 человека.

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