Майкоп, , 13:50 — REGNUM Работа экскурсионных организаций и средств размещения отдыхающих возобновлена в Адыгее. Об этом сообщил 7 июля глава республики Мурат Кумпилов на своей странице в Instagram.

Кумпилов отметил, что подписал указ о возобновлении работы экскурсионных организаций, отелей и гостевых домов, номера в которых имеют отдельную сангруппу. Таким объектам разрешат работу при условии строго соблюдения санитарных требований.

Профильному комитету поручено подготовить специальные стандарты, чтобы предприятия смогли принять необходимые меры для запуска бизнеса, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее зарегистрировано более 2,1 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Более 1,5 тыс. человек выздоровели, скончались 14 пациентов.