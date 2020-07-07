Москва, , 14:18 — REGNUM Остановить процесс цифровизации образования нельзя, поэтому его контролировать. Об этом 7 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Излишняя цифровизация вредна для ребёнка. И для глаз, и для мозгов. Но остановить прогресс мы не можем. Поэтому нужно её контролировать. Интернет наряду с другим вещами — это колоссальный доступ к информации и, если мы им не будем пользоваться, то мы ограничим образовательные возможности наших детей», — сказал парламентарий.

При этом он отметил, что в ближайшие годы процесс полного замещения очного образования на дистанционное в России невозможен.

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