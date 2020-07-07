Архангельск, , 13:42 — REGNUM Власти Архангельской области сняли ограничение по въезду в Северодвинск и выезду из него после карантина — эпидобстановка на градообразующих предприятиях улучшилась. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«8 июня на больничном в Севмаше находились 4067 работников предприятия, 29 июня — 2104, к 6 июля число болеющих сотрудников сократилось до 1797 человек», — сообщили в штабе.

При этом, по данным статистики, Северодвинск занимает первое место по числу носителей коронавируса SARS-CoV-2 в Архангельской области.

«Суммарно наибольшее число заболевших зарегистрировано в Северодвинске — 2736, Архангельске — 2371, Новодвинске — 247», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные мероприятия на въезд в Северодвинск были введены 6 июня.