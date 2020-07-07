Париж, , 13:41 — REGNUM Согласно опросу Odoxa, жители Франции удовлетворены составом нового правительства (51%) и назначением Жана Кастекса на пост премьер-министра страны (52%), сообщает Le Figaro.

Известно, что жители Франции также одобряют уход бывшего министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера (78%), министра юстиции Николь Беллоубе (76%), министра культуры Франка Ристера (68%).

В целом, 81% респондентов во Франции подозревают Эммануэля Макрона в нежелании что-либо менять в политике, которую он проводит с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр государственных счетов Франции Жеральд Дарманин назначен на пост министра внутренних дел страны.

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