Брянск, , 13:39 — REGNUM В Брянской области 7 июля подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 6563 положительных теста.

За весь период наблюдения были выписаны после выздоровления 4740 человек, в том числе 11 — за последние сутки. Скончались 34 пациента.

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