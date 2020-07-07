Москва, , 14:01 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не могут являться показателем того, насколько качественно было организовано дистанционное образование в период самоизоляции. Об этом 7 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также по итогам ЕГЭ нельзя будет судить насколько эффективно для детей удалённое обучение в принципе, считает парламентарий.

«Что касается результатов ЕГЭ. По ним мы не можем определить качество дистанционного образования, потому что все зависит от того, какие задания в этом году получат дети. Если сложность будет такая же, как и предыдущем — результаты будут хуже. Если задания будут проще — результаты будут такими же, как в прошлом году или даже лучше», — сказал Смолин.