Псков, , 13:33 — REGNUM В Псковской области активными темпами ведется работа по возведению инфекционной больницы, о которой региональные врачи попросили лично Владимира Путина. На сегодняшний день возведено 7% здания, к середине сентября 2020 года его введут в эксплуатацию. Об этом 7 июля заявил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Последние две недели в регионе наблюдается положительная динамика развития пандемии — за последние сутки в Псковской области было выявлено лишь 27 заразившихся против 56 выздоровевших. Однако также увеличилось число умерших — в обще сложности их 31 человек, что на три летальных исхода больше, чем сутками ранее. По словам главы региона, сейчас приходят заключения экспертов по умершим в пик пандемии. В ближайшее время смертельные случаи среди заболевших COVID-19 на Псковщине если и будут регистрироваться, то не в таком количестве.

Однако, как отметил Ведерников, вирус показал, что регион остро нуждается в новой инфекционной больнице. Кроме того, согласно прогнозам, не исключается, что осенью область накроет вторая волна пандемии. Поэтому, в настоящий момент в городах Псков и Великие Луки активными темпами возводятся новое медицинское учреждение и его отделение, соответственно.

«Даже если прогнозы экспертов подтвердятся и осенью придет вторая волна COVID-19, к этому времени будет построена инфекционная больница на 200 мест в Пскове и отделение в городе Великие Луки. Строительство идет довольно хорошими темпами. На утро сегодняшнего дня готовность составляла 7%. Строители трудятся в три смены практически круглыми сутками», — сказал Ведерников.

Вместе с тем, губернатор попросил жителей близлежащий к строительству домов проявить терпение, поскольку данные объекты жизненно важны региону, и смириться с шумом.

«Ориентировочно, к 15 сентября планируется ввод в эксплуатацию современного медицинского учреждения общим коечным фондом на 300 мест. От скорости работ напрямую зависит наша подготовка ко второй волне заболевания, — отметил губернатор. — Строительство больницы носит неотложный характер, поэтому оно не подпадает под Закон о тишине».

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