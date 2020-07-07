Пекин, , 13:30 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует отзывную кампанию автомобилей, которые были реализованы на территории Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Под отзыв попадут машины C-, E‑ и V-классов. Данное сервисное мероприятие начнётся 18 декабря 2020 года.

Причиной отзыва стало то, что соединение между топливным насосом высокого давления мотора и топливопроводом низкого давления может после длительного использования подвергаться снижению герметичности. Эта неисправность, в свою очередь, может привести к утечке бензина.

В автокомпании заверили, что все неисправные детали машины будут заменены бесплатно в сертифицированных сервисных центрах немецкой марки.

Напомним, в конце июня российское представительство компании Mercedes-Benz AG — АО «Мерседес Бенц Рус» начало отзывную кампанию 4270 люксовых автомобилей из-за дефекта в соединении крышки сдвижного люка.

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