Казань, , 13:34 — REGNUM В столице Татарии во время празднования Дня города — 30 августа, отметят присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом рассказала заместитель столичного мэра Людмила Андреева.

Кроме этого, в августе в районах республики будут чествовать тружеников тыла. По словам Андреевой, составляются списки живых тружеников тыла, которым воздадут почести на промышленных предприятиях и в Казанской Ратуше. На предприятиях, работавших на тыл в годы Великой Отечественной войны, проведут концерты для тружеников тыла и ветеранов. Также, в День знаний, 1 сентября планируется организовать торжественные линейки, посвященные присвоению столице республики почетного звания. В течение месяца во всех школах состоятся открытые уроки с музейными работниками и руководителями предприятий, которые расскажут школьникам о подвигах земляков в годы войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 июля президент России Владимир Путин поддержал инициативу оргкомитета «Победа» о присвоении звания Казани — «Город трудовой доблести».

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