Ташкент, , 13:27 — REGNUM Три сотрудники центра санитарно-эпидемиологического благополучия Наманганской области Узбекистана подозреваются в хищении 248,9 млн сумов ($24,5 тыс.), сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

В надзорном ведомстве уточнили, что сотрудники центра приобрели гипохлорит кальция на сумму 524,8 млн сумов ($51,5 тыс.), тогда как среднерыночная цена составляет 275,9 млн сумов ($27,1 тыс.). По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем присвоения или растраты».

Напомним, 31 мая в Генпрокуратуре Узбекистана сообщили, что сотрудники центра санитарно-эпидемиологического благополучия Навоийской области подозреваются в хищении 222,3 млн сумов ($22 тыс. по курсу на 31 мая) из антикризисного фонда.

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