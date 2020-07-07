Подгорица, , 13:27 — REGNUM В больнице муниципалитета Беране в Черногории от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два пациента. До этого сообщалось, что их жизни угрожала опасность, и они были подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщает RTCG, в больнице еще два пациента на ИВЛ, всего госпитализированных 26.

В настоящее время в Черногории фиксируют 512 активных случаев, с начала эпидемии умерли 15 человек.

В северных муниципалитетах введены жесткие ограничительные меры, так как именно там отмечается резкий рост зараженных и заболевших.