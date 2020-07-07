Пермь, , 13:26 — REGNUM В Перми в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в хищении у дольщиков крупной суммы денег, предназначенных для строительства домов, сообщает краевая прокуратура.

Мужчине инкриминируют мошенничество и незаконное предпринимательство. По версии следствия, в 2014—2016 годах пермяк являлся единственным учредителем и одновременно директором частной компании, которая занималась строительством четырех многоквартирных домов в краевой столице, не имея разрешения на строительство. Между тем глава фирмы заключал предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений и получал денежные средства.

Компания смогла построить только два дома, но они до сих пор не введены в строй. Строительство еще двух домов так и началось. В числе обманутых дольщиков оказался 51 человек. Ущерб оценивается в 52 млн рублей. На имущество (стоимостью 42 млн рублей) фигуранта уголовного дела наложен арест.