Курск, , 13:26 — REGNUM Деятельность предприятий общественного питания и косметических кабинетов вновь разрешена в Курской области с 6 июля. Остальные ограничения, связанные с коронавирусом, продлены в регионе до 19 июля, соответствующее распоряжение губернатора Курской области Романа Старовойта вступило в силу.

Возобновить работу разрешено предприятиям общепита площадью более 100 квадратных метров, исключая фудкорты. Стоматологиям разрешено оказывать плановую терапевтическую помощь, приём пациентов возобновлен в Курской областной клинической больнице.

Участники сборных команд Курской области и России могут проводить спортивные сборы.

В регионе по-прежнему закрыты ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, не работают бани, бассейны и массажные салоны. В общественных местах и транспорте требуется использовать маски.