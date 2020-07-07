Порто-Ново, , 13:23 — REGNUM Тысячи школьников в Бенине начали сдавать государственные экзамены, несмотря на распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителя министерства образования Бенина.

В соответствии с заявлением, первый экзамен состоялся в понедельник, 6 июля. В министерстве заявили, что в экзаменационных центрах обеспечены меры социального дистанцирования, а все школьники обязаны носить свои маски.

Напомним, что всего в Бенине выявили более 1000 случаев заражения коронавирусом, из них 21 случай — с летальным исходом.