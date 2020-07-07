Джакарта, , 13:16 — REGNUM В целевой группе по борьбе с COVID-19 в Индонезии заявили, что индонезийская вакцина будет массово производиться и поступит в продажу в 2021 году, сообщает Detik.

В министерстве исследований и технологий Индонезии отметили, что вакцина будет доступна жителям Индонезии в середине 2021 года.

Известно, что из 15 этапов, которые должны были быть выполнены, в настоящее время индонезийская вакцина успешно прошла восемь начальных этапов.

В Индонезии с оптимизмом смотрят на производство вакцины против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили 66 226 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

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