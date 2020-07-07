Вильнюс, , 13:16 — REGNUM За минувшие сутки на территории Литвы было выявлено три новых подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 июля сообщается на сайте страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Также указывается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся коронавирусом в стране достигло 1 844.

Кроме этого, уточняется, что ввиду того, что никто в стране за последние 24 часа не умер от COVID-19, суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 79.

При этом сообщается, что всего в Литве на данный момент 1 547 пациентов вылечились от COVID-19 и что с начала пандемии было проведено 444 407 тестов на SARS-CoV-2, из которых 1 016 за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Индонезии подтвердили 66226 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны