Ставрополь, , 13:11 — REGNUM Ставропольский край остается антилидером на Северном Кавказе по числу вновь выявленных пациентов с диагнозом COVID-19. С начала июля показатель вновь подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в крае не опускается ниже 70.

Так, по данным федерального оперативного штаба на 7 июля в регионе подтвержден коронавирус еще у 79 человек. Во всех остальных субъектах этот показатель ниже в два и более раза.

Для сравнения: в Дагестане прирост пациентов с COVID-19 за минувшие сутки составил 48 человек, в Кабардино-Балкарии — 46, в Карачаево-Черкесии — 32, в Северной Осетии — 20, Ингушетии — 16, в Чечне — девять.

«Вирус пока не сдается. Есть новые заболевшие. К сожалению, жизни двоих пациентов не удалось спасти», — подтвердил в своем Instagram данные оперативного штаба губернатор края Владимир Владимиров.

Напомним, общее число заразившихся коронавирусом на Ставрополье составило на 7 июля 5728 человек, выздоровели 3660 больных, скончались за все время 106 пациентов с диагнозом COVID-19.