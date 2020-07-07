Тбилиси, , 13:24 — REGNUM Обучение в новом учебном году в Грузии может быть сохранено в режиме онлайн. Об этом 7 июля рассказала журналистам министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Глава минздрава отметила, что при благоприятной эпидемиологической обстановке в учебных заведениях Грузии учить будут в очном режиме, но в ведомстве готовятся к введению дистанционного режима.

«Если эпидситуация осложнится, разумеется, мы останемся опять-таки в режиме онлайн-обучения, практика чего у Грузии уже есть», — сказала Тикарадзе.

Она добавила, что минздрав совместно с министерством образования работают над улучшением онлайн-обучения.

Напомним, в Грузии с марта школы и другие учебные заведения были закрыты в рамках мер по профилактике эпидемии коронавируса. Обучение проводилось через интернет-площадки. Также на «Общественном телевидении» запускались видеоуроки.

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