Токио, , 13:15 — REGNUM Японская компания Toyota готовится представить в Таиланде 9 июля новый кроссовер Corolla Cross. Об этом 7 июля сообщается на канале Toyota Motor Thailand в Youtube.

В Таиланде новинка будет конкурировать с такими моделями, как Honda HR-V, Mazda CX-30 и Nissan Kicks.

Построен новый компактный кроссовер будет на «тележке» TNGA-C. На такой же базируются стандартные модели Corolla и C-HR.

Длина, ширина и высота Corolla Cross составляет соответственно 4460 мм, 1825 мм и 1620 мм. При этом колесная база равна 2640 мм.

В качестве силовой установки новинка получит атмосферник на 1,8 л мощностью 140 «лошадей», который будет идти в паре с вариатором. Также модель получит гибридную установку, которая будет состоять из бензинового мотора и электродвижка.

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