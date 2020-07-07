Москва, , 13:30 — REGNUM Отдельные методики обучения вне школы позволяют пройти образовательную программу в более оперативные сроки. Об этом 7 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Уже сейчас часть родителей переводят детей на домашнее обучение. Это связано с многими обстоятельствами, в том числе недовольством качеством работы современной школы», — заявил Смолин.

Парламентарий рассказал, что существуют методики более быстрого обучения школьной программе, чем в учебных заведениях. Так, трёхлетнюю программу удаётся изучить за два года, сообщил он.

«Совершенно не обязательно, если вы хотите, чтобы ребенок учился вне школы, переводить его на дистанционное обучение. Вы можете организовать семейное образование», — пояснил депутат.

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