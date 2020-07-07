Саранск, , 13:09 — REGNUM Минздрав Мордовии разработал поэтапный план восстановления работы медучреждений республики в плановом режиме. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, с 9 июля в плановом режиме возобновят работу ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» и ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница 5». С 23 июля — ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница».

Уточняется, что по мере выздоровления пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями койки будут освобождаться для приема плановых больных. В помещениях больниц и в отношении оборудования будет проведена дезинфекция. При возвращении к плановой работе персонал пройдет медицинское обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 июля в республике начинают работу открытые летние площадки ресторанов и кафе. Кроме того, возобновляют деятельность магазины непродовольственных товаров площадью более 800 кв метров с отдельным входом.

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