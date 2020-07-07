Ростов-на-Дону, , 13:08 — REGNUM В Таганроге Ростовской области животные, обитающие в живом уголке в парке культуры и отдыха имени Горького, умирают от жары. Более того, зверей содержат в тесных клетках. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передаёт ИА REGNUM.

«Зашли в живой уголок (не зоопарк), где нас ждал ужас. Медведь в клетке 2 метра на 2 метра, воды нет, жара около +36 градусов, дышать нечем. В остальных клетках — по два медведя, рысь, канадский волк. Это ужас!» — написала участница паблика «Ростов Главный».

Женщина пояснила, что медведю всё-таки налили воды и побрызгали водой. Живой уголок принадлежит частному лицу, расширить территорию ему не разрешают.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2017 года жители Ростовской области забили тревогу и обратились с просьбой спасти от гибели животных частного зоопарка в Новошахтинске. Однако инспекторы зоопарка Ростова-на-Дону никаких нарушений в зоопарке не обнаружили.

Читайте ранее в этом сюжете: Инспекция не нашла нарушений в заброшенном зоопарке Ростовской области

Читайте развитие сюжета: Ростовская прокуратура проверит содержание животных в мини-зоопарке