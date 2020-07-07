Владимир, , 13:06 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 7 июля зарегистрировано 80 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, в том числе три — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

За весь период наблюдения 3300 пациентов выздоровели, в том числе за последние сутки — 116 человека. В регионе было проведено 127 тыс. 52 исследования на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 111 человек, с признаками внебольничной пневмонии — 26 человек. На стационарном лечении находятся 24 пациента с ОРВИ и 666 — с пневмонией.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области выявлены 47 новых носителей коронавируса