Калуга, , 13:28 — REGNUM В Калужской области более 31 тысячи семей распорядились средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме. Об этом 7 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Калужской области Светлана Зайцева.

В подтверждение права на получение средств материнского капитала выдается сертификат государственного образца

В 2020 году свыше 270 семей направили материнский капитал на оплату обучения детей. На содержание ребёнка в образовательном учреждении и на оплату детского сада направил средства 61 владелец сертификата. Порядка 750 семей приняли решение улучшить жилищные условия без привлечения кредитных средств на общую сумму 295 млн рублей, а почти 1000 семей погасили частично или полностью жилищные кредиты на сумму более 456 млн рублей.

Право на получение материнского (семейного) капитала имеют: граждане Российской Федерации, родившие или усыновившие второго, третьего ребёнка или последующих детей с 1 января 2007 года. В подтверждение права на получение средств материнского капитала выдается сертификат государственного образца.

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