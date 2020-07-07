Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге оперативники пришли с обысками в офисы поставщиков электроники военно-промышленному комплексу (ВПК). Бывших и действующих топ-менеджеров компании «ЭКБ-Нева» обыскивают в поисках 55 миллионов рублей. Об этом 7 июля сообщает издание «Фонтанка».

Уголовное дело возбуждено по заявлению государственного научного центра прикладной термодинамики, который разрабатывает продукцию для особо сложных объектов военной техники. С вводом западных санкций и сложностями с импортозамещением Центру пришлось приобретать у «ЭКБ-Нева» электронные компоненты.

По условиям договора, импортная продукция должна проходить испытания и сертификацию, но, по версии следствия, на этом неустановленные лица экономили. Теперь обыски проходят как в квартирах предпринимателей и бухгалтеров «ЭКБ-Нева».

"В качестве свидетелей по делу о покушении на хищение бюджетных средств проходят гендиректор компании Вадим Лысенко и бывший замдиректора по экономике Кирилл Селеня», — отметил источник.

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