Кострома, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Сдача единого государственного экзамена в Костромской области проходит почти без происшествий. Об этом сообщают представители регионального центра оценки качества образования и департамента образования и науки. За два дня проведения ЕГЭ — 3 и 6 июля в регионе до экзаменов не допустили 4 школьников, ещё 3 ребёнка не смогли завершить экзамен из-за плохого самочувствия.
Напомним, 6 июля ЕГЭ по русскому языку в Костромской области сдали 2020 школьников. Написание самого массового экзамена в этом году разделили на два дня — 6 и 7 июля, чтобы избежать большого скопления детей в аудиториях. Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3,5 часа. Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.
Напомним, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те 11-классники, которым экзамены нужны для поступления в вуз. Остальным выпускникам оценки в аттестат выставят по итогу года. Очная сдача экзаменов начнётся 3 июля и завершится 20 июля, резервные дни — 24 и 25 июля.
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