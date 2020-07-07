Минск, , 13:02 — REGNUM Минск справился с пандемией новой коронавирусной инфекции. Об этом 7 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время своей встречи с активом столицы Белоруссии, его слова приводит агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, существующая в стране система здравоохранения, а также её управляемость и дисциплина позволила преодолеть ситуация с коронавирусом «в таком густонаселенном и открытом городе» как Минск.

Также президент Белоруссии сообщил, что до встречи с активом он провел беседу на тему того, какова на сегодняшнее утро ситуация с коронавирусом, с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

«Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились», — заявил Лукашенко.

Кроме этого, он уточнил, что бороться с пандемией SARS-CoV-2 в двухмиллионном Минске было тяжело и отметил, что главное в данной ситуации было не допустить паники.

«Мы это с вами преодолели. И дай бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно», — заключил президент Белоруссии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Белоруссии выявлено 63 804 случая заражения коронавирусом.