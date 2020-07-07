Саранск, , 13:00 — REGNUM В Мордовии с 7 июля разрешено начать работу открытым летним площадкам ресторанов и кафе. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Владимир Волков.

Кроме того, разрешена работа магазинов непродовольственных товаров площадью до 800 кв метров с отдельным входом.

При этом по-прежнему в регионе сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах (аптеки, магазины, общественный транспорт), людям старше 65 лет необходимо соблюдать самоизоляцию. Также сохраняется требование об обязательном двухнедельном карантине для граждан, приехавших из-за границы. Жителям республики рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 7 июля выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3646 случаев.