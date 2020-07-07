Москва, , 13:00 — REGNUM Обыск в квартире советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова проводят следователи ФСБ России. Об этом 7 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По месту проживания подозреваемого ведутся следственные действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи изымают документы и электронные носители, которые представляют особый интерес для следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Москве задержан советник гендиректора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов, который ранее был корреспондентом газет «Коммерсант» и «Ведомости».

Его подозревают в передаче секретных сведений об обороне и безопасности России спецслужбам НАТО. Материалы по его делу маркированы грифом «секретно».

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