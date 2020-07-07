Москва, , 12:59 — REGNUM К цифровизации образовательного процесса, особенно в начальной школе, следует относиться очень настороженно. Об этом 7 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Часть нашего народа видит в цифровизации заговор, попытки «чипирования». Сразу хочу высказать мнение. Первое: мы считаем, что в нормальном режиме, я не говорю про режим пандемический, цифровизация должна соответствовать возрасту детей. В начальной школе нужно быть осторожным, в средней — чуть шире, в старшей — еще шире», — заявил Смолин.

Парламентарий также отметил, что Россия является единственной развитой страной, в которой нет ни одного цифрового института.

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