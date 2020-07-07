Йошкар-Ола, , 12:55 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 7 июля выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 3157 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Полностью выздоровели в республике 2864 человека, то есть более 90,7% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. За последние сутки выписали семерых жителей Марий Эл. 24 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. За минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение последнего месяца максимальное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в республике фиксировалось 13 и 17 июня, тогда число новых носителей вируса составляло 48 человек в сутки.