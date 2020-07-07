Владимир, , 12:55 — REGNUM Во Владимирской области 7 июля подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них по шесть случаев выявлено в Александрове, Собинке и Муроме, пять — в Коврове, четыре — в Петушках, по три — в Гусь-Хрустальном, Кольчугино, Владимире, Судогде и Суздале, два — в Вязниках, по одному — в Радужном, Киржаче и Камешково.

Всего в области зарегистрированы 4694 носителя вируса: 843 — во Владимире, 725 — в Гусь-Хрустальном, 565 — в Петушках, 388 — в Муроме, 375 — в Александрове, 333 — в Коврове, 281 — в Собинке, 228 — в Вязниках, 204 — в Юрьеве-Польском, 160 — в Кольчугино, 136 — в Судогде, 120 — в Киржаче, 91 — в Меленках, 80 — в Суздале, 67 — в Камешково, 40 — в Радужном, 32 — в Красной Горбатке, 26 — в Гороховце.

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