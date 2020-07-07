Волгоград, , 12:49 — REGNUM В Волгоградской области 7 июля подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 6969 носителей вируса. Лечение проходят 3504 пациента, в том числе 169 детей. С подозрением на вирус госпитализированы 2038 человек.

Выписаны 3414 человек, 45 пациентов скончались.

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