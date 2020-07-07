Чебоксары, , 12:49 — REGNUM В Чебоксарах, где установилась аномальная жара, народ массово потянулся к главному источнику свежести, прохлады и отдыха — к Волге. На набережной и заливе порой не протолкнуться и временами складывается ощущение, что празднуется День города. При этом довольно странная картина разворачивается на официальных пляжах: они закрыты со ссылкой на угрозу распространения коронавируса, но в то же время стихийные пляжи образовываются за турникетами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Закрытый пляж в Чебоксарах и купающиеся возле пляжа ИА REGNUM

В Чебоксарах для купального сезона подготовлены Центральный, Афанасьевский, Новосельский и Левобережные пляжи, которые из-за угрозы распространения коронавируса остаются закрытыми. В результате в городе в условиях более чем 30-градусной жары и духоты можно наблюдать на набережной удивительную картину: возле огороженных турникетами и сигнальными лентами пустых пляжей появляются многочисленные импровизированные места отдыха и купания, территории вне официальных мест купания усыпаны людьми.

Закрытый пляж в Чебоксарах и купающиеся возле пляжа ИА REGNUM

При этом вечером 6 июля только на одном из пляжей удалось увидеть спасателей, которые в бинокли наблюдали за территорией, — вероятно, их больше, но также можно предположить, что это личная инициатива отдельных спасателей, обеспокоенных за безопасность людей.

Также на местах речного отдыха немало полиции, есть сотрудники ОМОНа, которым, вероятно, первыми и придётся бросаться в воду в случае ЧП и спасать жителей.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции до особого распоряжения купание на городских пляжах запрещено. Пребывание на пляжах разрешено с соблюдением установленных правил — обязательное соблюдение социальной дистанции, ношение защитных масок либо респираторов, защитных перчаток», — заявляли ранее власти Чебоксар.

Водное шоу ИА REGNUM

Между тем, на набережной в жару так много людей, что складывается ощущение, будто здесь отмечается День города. И порой проблематично соблюдать не только безопасную дистанцию, но даже просто увернуться, чтобы не столкнуться лоб в лоб.

Как сообщало ИА REGNUM, на 7 июля (10:35 мск), в Чувашии официально подтверждён 5521 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 67. В настоящее время республике продолжают лечить 2425 пациентов. Выздоровели 3053 человека, скончались 43 человека.