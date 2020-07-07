Тбилиси, , 12:50 — REGNUM В Тбилиси был задержан гражданин Турции по обвинению в распространении фальшивых денег. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба следственной службы минфина Грузии.

«Следствием установлено, что обвиняемый К. распространил в Тбилиси 21 единицу поддельных 100-долларовых купюр. В ходе следственных действий была изъята сумма в размере $2100», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Изготовление или реализация поддельных денег или ценных бумаг». Обвиняемому грозит тюремное заключение сроком до семи лет.