Саранск, , 12:48 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 7 июля выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3646 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

До настоящего момента в республике выздоровели 2495 человек, таким образом более 68,43% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровели. За последние сутки выписали 58 жителей региона. 27 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. За минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 79 973 случаев.