Томск, , 12:48 — REGNUM За последние сутки в Томской области коронавирус выявлен у 53 человек, сообщили ИА REGNUM 7 июля в администрации региона.

У 29 человек нет симптомов, у 14 — признаки ОРВИ, у 12 — пневмония.

Выздоровели ещё 54 человека, общее число выздоровевших в регионе — 1457.

За весь период в Томской области скончался 21 пациент с коронавирусом. В том числе за последние сутки умер один человек. Он входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В анамнезе пациента — сердечно-сосудистая недостаточность, инфаркт, ишемическая болезнь сердца. Коронавирусная инфекция у него осложнялась тяжёлой формой пневмонии.

Всего в Томской области по состоянию на 7 июля коронавирус выявлен у 2661 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 июля в Томской области коронавирус был выявлен у 2608 человек.

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