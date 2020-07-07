Женева, Швейцария, , 12:46 — REGNUM Случаи бубонной чумы в Китае и Монголии не представляют опасности, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за ситуацией. Об этом 7 июля заявил официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«На данный момент мы не считаем, что риск высокий, но мы внимательно следим за ситуацией», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи чумы были выявлены в Монголии и Китае. Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что опасности распространения бубонной чумы в России нет.

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