Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM Открытие детских садов в Ростовской области спровоцировало очереди в поликлиниках. Об этом сообщают очевидцы.

В детский сад воспитанников принимают при наличии медицинской справки из поликлиники о состоянии здоровья ребёнка и об отсутствии контакта с инфекционными больными. Так, например, скопления людей в очереди к медикам за справками для детских садов наблюдались в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском и Таганроге, пишет портал donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 6 июля в полном объёме возобновили работу детские сады. Решение об открытии дошкольных учреждений как частных, так и муниципальных было принято 3 июля. До этого детсады работали в режиме дежурных групп.