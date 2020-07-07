Москва, , 12:43 — REGNUM Обучение в школах в новом учебном году вновь может проходить в дистанционном формате. Об этом 7 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Многие эксперты утверждают, что вторая волна придётся на октябрь-ноябрь. Точного прогноза дать невозможно», — сказал парламентарий.

Также Смолин не исключил, что в сентябре дети будут учиться в обычном формате, но затем их вновь придется переводить на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса.