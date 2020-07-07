Дамаск, , 12:44 — REGNUM Свыше 20 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие сутки. Об этом 7 июля сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на странице Минобороны РФ в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратился 21 беженцев», — говорится в бюллетене и уточняется, что в данное число входит шесть женщин и 11 детей.

Также указывается, что за истекшие сутки в Сирию с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы не возвращались.

Кроме этого, сообщается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев на сегодняшний день составляет 186 238 человек, в число которых входит 56 011 женщин и 94 709 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 6 июля стало известно, что российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили шесть нарушений перемирия на территории арабской республики.