Москва, , 12:50 — REGNUM Администрация президента России не следит за развитием ситуации вокруг бывшего схиигумена, ныне схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом заявил 7 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле не следят за этой ситуацией, ответил Песков на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергий стал известен заявлениями, в которых отрицал пандемию коронавируса и призывал не подчиняться санитарным требованиям. Сергия лишили права проповедовать и запретили в священнослужении, после этого он обосновался в Среднеуральском женском монастыре.

7 июля мировой суд в Свердловской области признал схимонаха виновным в распространении недостоверных сведений в интернете и наказал его штрафом в размере 90 тыс. рублей.

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